Monitor LG UltraWide 29": MEGA OFFERTA al Black Friday

In mega offerta per il Black Friday su Amazon trovi il Monitor LG UltraWide da 29″. Dotato di pannello IPS a 21:9 LED, questa soluzione è perfetta per multitasking e gaming. Grazie a un’ampia area di lavoro riesci a tenere tutto sotto controllo senza fatica e ogni angolo di visualizzazione restituisce gli stessi colori. La risoluzione a 2560 x 1080 pixel è perfetta per non perderti nemmeno un dettaglio delle immagini riprodotte. Approfittane ora, i pezzi disponibili sono limitati.

Monitor LG UltraWide 21:9: soluzione perfetta al tuo multitasking

Con il Monitor LG UltraWide 21:9 risolvi la tua esigenza di multitasking. Apri più finestre contemporaneamente su un unico schermo grazie all’estensione di questo monitor da 29 pollici. Lavoro al massimo delle potenzialità in modo più pratico, veloce e produttivo. Dotato anche di AMD FreeSync sfoghi anche la tua voglia di gaming di qualità. Ciliegina sulla torta, è anche dotato di audio stereo da 14W.

Acquistalo senza pensarci a soli 179,99 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.