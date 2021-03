Monitor portatile 15,8" FHD FreeSync in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirvi un dispositivo molto utile per chi lavora in mobilità, ma non solo. Si tratta del monitor portatile IVV comodo da trasportare e adatto un po’ a tutte le esigenze, dal lavoro all’intrattenimento.

Monitor portatile Full HD IVV: caratteristiche tecniche

Trattandosi di un monitor, partiamo dal pannello che offre un rapporto qualità/prezzo davvero sorprendente. Si tratta infatti di un display Full HD (1920×1080) da 15,8 pollici che utilizza la tecnologia IPS in grado di fornire un’ottima riproduzione cromatica ed un angolo di visione di 178 gradi. Molto interessante il supporto alle modalità Eye Care per ridurre la luce blu emessa, causa dell’affaticamento della vista, ed al FreeSync di AMD. Quest’ultimo permette di sincronizzare i fotogrammi prodotti dalla scheda video con quelli visualizzati a schermo, eliminando quasi completamente i problemi di tearing e stuttering.

Il monitor infatti può essere anche utilizzato per le sessioni di gaming, grazie ad una porta HDMI che permette di collegare PC e console come PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS o Nintendo Switch. Naturalmente però è per lo più indirizzato alla produttività, ragione per cui troviamo una porta USB Type-C per i dati, ed una seconda per l’alimentazione. Questo permette di connettere due diverse sorgenti o utilizzare il monitor come estensione dell’area di lavoro. Non mancano infine due altoparlanti integrati per godere di una buona esperienza audio senza ulteriori periferiche. Presente, tuttavia, un jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti esterni.

Grazie ad un interessante calo di prezzo, è possibile acquistare il monitor su Amazon a soli 169,99 euro con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.