Monitor Portatile Asus ZeenScreen: prezzo REGALO al Black Friday

Perfetto per te che viaggi molto, ma non vuoi rinunciare alla comodità, il Monitor Portatile Asus ZeenScreen è la soluzione perfetta. Con un display da 15,6 pollici si comporta come un vero e proprio monitor collegato al tuo notebook o tablet. Connettilo tramite cavo USB-C e scopri tutte le sue potenzialità in quanto a qualità dell’immagine e tecnologie in grado di rendere la visione ancora più immersiva e piacevole. Oggi lo acquisti a soli 129,99 euro, invece di 199 euro, su Amazon per l’ultimo giorno di Black Friday.

Monitor Portatile Asus ZeenScreen: ampia compatibilità e connessione senza problemi

Con il Monitor Portatile Asus ZeenScreen hai un’ampia compatibilità di connessione con altri dispositivi. Inoltre, ottieni una connessione robusta. Connettilo tramite porta USB-C pensata per essere compatibile con notebook, tablet e smartphone senza dover installare software o driver aggiuntivi. Perfetto in viaggio, questo monitor è sottile e leggero. Grazie alla protezione dalla luce blue non affatichi la vista durante l’utilizzo.

Mettilo in carrello a soli 129,99 euro, invece di 199 euro. Sfrutta l’ultimo giorno di Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.