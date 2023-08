Monitor portatile MSI: qualità in MEGA sconto

Se sei alla ricerca di un modo per aumentare la tua produttività in movimento senza sacrificare la qualità visiva, non cercare oltre. L’incredibile monitor portatile MSI PRO MP161 è attualmente in super sconto del 19% su Amazon, offrendo un’esperienza visiva eccezionale a un prezzo irresistibile di soli 129,99 euro.

Monitor portatile MSI: un’occasione da prendere al volo

Con un pannello da 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080) con tecnologia IPS, il monitor portatile MSI ti offre un angolo di visione di 170°, assicurando colori vividi e dettagli nitidi da qualsiasi angolazione. La refresh rate di 60Hz e il tempo di risposta di 4ms GtG garantiscono un’esperienza visiva senza interruzioni, con transizioni fluide e veloci tra i frame.

Il design sottile e leggero del monitor portatile MSI lo rende il compagno ideale per i viaggi di lavoro. Con uno spessore di soli 1,08 cm e un peso di 0,75 kg, questo monitor può essere facilmente trasportato e utilizzato come secondo schermo per laptop, offrendo un incremento significativo della produttività in movimento.

La salute dei tuoi occhi è al centro della progettazione di questo monitor. Certificato dal TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e il sistema anti-flicker, il monitor portatile MSI offre un comfort visivo eccezionale anche durante sessioni prolungate. Il trattamento antiriflesso della superficie e la modalità Eco attraverso il software MSI Display Kit aggiungono ulteriori livelli di comfort e personalizzazione.

L’ergonomia è un’altra caratteristica distintiva di questo monitor portatile MSI. La sua flessibilità ultra elevata consente di orientarlo sia in orizzontale che in verticale, grazie allo stand pieghevole che va da 0° a 180°. Questo ti permette di trovare l’angolazione perfetta per la tua comodità e produttività. Gli altoparlanti integrati da 1,5 W lo rendono anche ideale per le chiamate in conferenza, eliminando la necessità di dispositivi audio aggiuntivi.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor portatile MSI non delude. Con porte mini HDMI e 2 connettori USB Tipo-C, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, laptop e telefoni cellulari. Puoi sfruttare l’esperienza visiva di alta qualità ovunque tu vada.

In sintesi, l’MSI PRO MP161 è molto più di un semplice monitor portatile. È un compagno di viaggio ideale per chi desidera aumentare la produttività senza compromettere la qualità visiva e il comfort. Con il prezzo scontato del 19% su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere per investire in un’esperienza visiva migliore ovunque tu vada. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,99 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

