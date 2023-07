Monitor Samsung LED LOW-COST su eBay: aggiorna il tuo PC!

Se vuoi aggiornare la tua postazione di lavoro o da gaming senza spendere troppo, questo è il periodo perfetto per farlo. Su eBay, infatti, oltre all’SSD Crucial P3 da 1 TB a un prezzo ottimo puoi trovare, sempre per i prossimi giorni, un monitor Samsung Full HD a quasi 100 euro, proposto da un rivenditore Samsung autorizzato e, per giunta, uno dei venditori più affidabili della piattaforma di e-commerce. Andiamo ad analizzare le specifiche nel dettaglio.

Monitor Samsung imperdibile su eBay

Il monitor in questione è il modello Samsung F24T350FHR, uno dei più economici del portfolio della società sudcoreana. Non credere che sia scadente, però! Questa periferica dispone infatti di un pannello LED Full HD (quindi 1920 x 1080 pixel) da 24 pollici con tempo di risposta di 5 ms e frequenza di aggiornamento massima di 75 Hz, per una luminosità massima di 250 cd/m² e contrast ratio di 1000:1.

Non mancano poi tecnologie particolari come Eco Saving Plus, Eye Saver Mode e Off Timer Plus, per garantire una maggiore efficienza e proteggere i tuoi occhi anche durante sessioni di gioco o lavoro particolarmente intense. La cornice estremamente sottile lo rende per di più un monitor piacevole da vedere e moderno nel design, perfetto per qualsiasi ambiente. Inoltre, Samsung offre una garanzia di due anni per eventuali difetti di fabbricazione o una serie limitata di danni.

Il prezzo al quale viene venduto è molto interessante: si parla di 109,99 euro, una cifra più bassa rispetto ad Amazon o altri negozi online. La spedizione avviene gratuitamente entro mercoledì 12 luglio 2023 effettuando l’acquisto entro le 23:59 di oggi, 7 luglio 2023. Il pagamento va effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay e il reso ha un limite di 14 giorni, con spese di spedizione a carico dell’acquirente.

