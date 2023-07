SSD Crucial P3 da 1 TB a meno di 50 euro su eBay, che prezzo!

Su eBay non c’è soltanto l’SSD Crucial BX500 a meno di 30 euro. Se stai cercando una soluzione di archiviazione rapida, sicura ed efficiente da utilizzare nel tuo computer fisso o portatile, sappi che nello stesso sito di e-commerce puoi anche acquistare l’SSD Crucial P3 da 1 TB a meno di 50 euro. Si tratta di un Solid State Drive nel formato NVMe M.2, con velocità di lettura e scrittura sensazionali a dir poco!

SSD Crucial P3 da 1 TB a un prezzo ottimo su eBay

Il portale di origine statunitense si avvale di uno dei rivenditori più affidabili in Italia per questo ottimo prodotto, l’SSD Crucial P3 basato su tecnologia NVMe (PCIe Gen3 x4) con letture sequenziali fino a 3500 MB/s e scritture sequenziali fino a 3000 MB/s. Rispetto alla generazione precedente P2 si parla di prestazioni superiori fino al 45%, con una valutazione MTTF superiore a 1,5 milioni di ore per una maggiore longevità e affidabilità.

Non è un SSD utilizzabile come soluzione di archiviazione esterna, in quanto va collegato direttamente alla scheda madre del proprio computer per un uso nelle migliori condizioni.

Se vuoi rendere il tuo computer estremamente rapido nell’avvio, Crucial P3 è l’SSD che fa al caso tuo, sviluppato dal team di ingegneria avanzata di Micron. È la soluzione perfetta per assemblare un PC fisso anche da gaming, o per aggiornarlo come si deve.

Ma a quanto viene proposto su eBay? Attualmente il prezzo è fissato a 47,90 euro dal rivenditore italiano coinvolto nell’iniziativa, che conta su quasi 52.000 recensioni positive. La spedizione avviene gratuitamente in minimo tre giorni ordinandolo oggi, venerdì 7 luglio 2023; di conseguenza, arriverà a casa tua tra martedì 11 e mercoledì 23 luglio 2023. Il pagamento va effettuato con PayPal o carta di credito.

