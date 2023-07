SSD Crucial BX500 da 500 GB costa meno di 30 euro su eBay

Parallelamente all’ottimo prezzo su iPhone 14 proposto da un rivenditore italiano su eBay, tra le pagine dello stesso sito di e-commerce sbuca una nuova promozione sull’SSD Crucial BX500, uno dei best-seller per l’archiviazione su PC desktop e laptop. In questo caso specifico si tratta del modello con 500 GB di capienza, sempre dal design sottile ma venduto ad appena 28,99 euro. Come puoi perderti questo Solid State Drive per espandere il tuo computer?

SSD Crucial da 500 GB a meno di 30 euro su eBay

Quali sono le caratteristiche di questo SSD? Si tratta di un modello Crucial le cui performance non sono affatto male. In scrittura, infatti, la sua velocità massima è di 500 MB/s, mentre in lettura passa a un picco di 540 MB/s. La dimensione è di 2,5 pollici, standard per un SSD che possa essere utilizzato all’interno dei computer portatili o in un PC desktop di qualsiasi formato. Si tratta comunque di un Solid State Drive la cui capienza invita a installarci soltanto il sistema operativo e qualche programma essenziale, affinché la sequenza di boot sia rapida e l’accensione di certe app sia pressoché immediata.

La tecnologia Micron 3D NAND è un’assoluta certezza per l’SSD Crucial BX500, ed è sinonimo di affidabilità. Comprando il giusto adattatore, poi, questa soluzione di archiviazione può essere utilizzata anche esternamente al computer e, con il suo peso di 60 grammi, può essere facilmente portato con sé anche in borsa o in uno zaino. Si fa notare, però, la compatibilità soltanto con PC Windows, Linux e Mac.

Se questo SSD a marchio Crucial da 500 GB ti interessa, allora sappi che il rivenditore italiano d’interesse su eBay lo propone a 28,99 euro con spedizione gratuita e consegna tra lunedì 10 luglio e giovedì 13 luglio 2023. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito, Google Pay e PayPal, mentre il reso va effettuato al massimo entro 30 giorni e il venditore paga la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.