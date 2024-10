MotoGP: dove e quando guardare il Gran Premio d'Australia in diretta streaming

Il Motomondiale è pronto a regalare emozioni a Phillip Island con il Gran Premio d’Australia. Il weekend di gara si preannuncia spettacolare e avvincente, con i migliori piloti della MotoGP, Moto2 e Moto3 pronti a sfidarsi per conquistare punti. Ma dove guardare l’evento in diretta streaming? Ecco tutte le informazioni utili per seguire ogni momento del GP comodamente da casa.

Programma e orari del Gran Premio d’Australia 2024

Per i fan italiani, Sky offre una copertura completa del GP d’Australia, con trasmissioni in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Gli abbonati potranno anche accedere alle gare in streaming su NOW, la piattaforma di Sky che consente di vedere i contenuti su diversi dispositivi, tra cui smartphone, Smart TV e tablet.

La domenica del Gran Premio sarà densa di appuntamenti, con la gara della MotoGP che scatterà alle 5 del mattino (ora italiana), mentre la Moto3 inizierà alle 2 e la Moto2 alle 3.15. Ecco il programma completo degli eventi trasmessi su Sky Sport e NOW:

Ore 00.35 : Warm up MotoGP

: Warm up MotoGP Ore 1 : MotoGP Rider Fan Parade

: MotoGP Rider Fan Parade Ore 1.30 : Paddock Live

: Paddock Live Ore 2 : Gara Moto3

: Gara Moto3 Ore 3 : Paddock Live

: Paddock Live Ore 3.15 : Gara Moto2

: Gara Moto2 Ore 4.15 : Paddock Live

: Paddock Live Ore 4.30 : Grid MotoGP

: Grid MotoGP Ore 5 : Gara MotoGP

: Gara MotoGP Ore 6 : Zona Rossa

: Zona Rossa Ore 7: Race Anatomy MotoGP

Offerte per vedere il GP d’Australia in streaming

Se non sei abbonato a Sky, puoi comunque seguire il Gran Premio d’Australia su NOW, approfittando delle diverse opzioni di abbonamento disponibili. NOW offre due principali soluzioni per accedere ai contenuti sportivi:

Pass mensile : disponibile per nuovi utenti al costo di 24,99 euro al mese , questo pass offre accesso a tutti gli eventi sportivi trasmessi da Sky, inclusi i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP;

: disponibile per nuovi utenti al costo di , questo pass offre accesso a tutti gli eventi sportivi trasmessi da Sky, inclusi i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP; Pass annuale: al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio totale di 120 euro all’anno, questa offerta è ideale per chi desidera seguire le competizioni sportive a lungo termine.

Puoi abbonarti direttamente online, senza impegno. NOW è disponibile su gran parte dei dispositivi mobili (smartphone e tablet), su smart TV e anche via web per chi preferisce seguire i programmi dallo schermo di un computer.