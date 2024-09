MotoGP Indonesia: orari e dove vedere il GP in TV e streaming

Questo fine settimana, presso il circuito di Mandalika, è in programma il Gran Premio di Indonesia della MotoGP. L’intero weekend di gara sarà trasmesso in TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il pass Sport (in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi).

La Sprint Race del GP Indonesia è in calendario oggi, sabato 28 settembre, alle ore 9:00. Allo stesso orario scatterà anche la gara di domani, domenica 29 settembre.

Dove vedere il GP Indonesia della MotoGP in TV e streaming

Il Gran Premio motociclistico dell’Indonesia sarà visibile in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e in streaming su NOW.

Al momento il pass Sport della piattaforma NOW offre il pacchetto più conveniente per gli appassionati sportivi, dato che include l’intera programmazione sportiva di Sky sia in diretta che on demand. Oltre a tutta la MotoGP e Formula 1, comprende anche 185 partite su 203 di Champions League, l’Europa League e la Conference League, 3 partite a turno di Serie A, la Serie C, il meglio di Premier League e Bundesliga, più tutta la stagione di tennis, l’NBA e l’Eurolega.

Tornando al GP di Indonesia, le qualifiche di questa mattina si sono concluse con la pole position di Martin. Lo spagnolo, attuale leader della classifica iridata, ha rifilato distacchi pesantissimi a tutti i suoi avversari: accanto al pilota Ducati del team Pramac partiranno Bezzecchi e Acosta, rispettivamento secondo e terzo, mentre la seconda fila si apre con il campione del mondo Bagnaia e il compagno di squadra Bastianini. Le ultime qualifiche sono state fortemente condizionate dalle bandiere gialle esposte durante la sessione: a causarle l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, caduto ben tre volte e che ha concluso al dodicesimo posto senza alcun riferimento cronometrico.

Puoi guardare il Gran Premio di Indonesia della MotoGP in streaming su NOW grazie al pass Sport, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro. L’appuntamento sia con la Sprint Race di sabato che con la gara vera e propria di domenica è in entrambi i casi fissato per le 9:00 del mattino.