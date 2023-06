MotoGP Olanda: come vederlo in streaming dall'estero

Si parte la mattina di sabato 24 con le qualifiche poco prima delle 11, poi la gara Sprint alle 15, infine il Gran Premio vero e proprio domenica 25 alle 14, subito dopo la Moto3 e la Moto2: è tutto pronto per la tappa della MotoGP in Olanda, sul circuito di Assen. Puoi seguire ogni fase anche dall’estero, in diretta streaming, in tutta sicurezza e senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Come? Attraverso la connessione protetta e senza latenza fornita da un indirizzo IP italiano con NordVPN.

Guarda la gara di Assen in streaming dall’estero: MotoGP Olanda

Lasciati alle spalle gli appuntamenti del Mugello e del Sachsenring, il mondiale arriva sull’asfalto del cosiddetto Dutch Tourist Trophy. Lo scorso anno vinse Pecco Bagnaia su Ducati. Quest’anno il pilota torinese proverà a ripetersi, nel tentativo di lasciarsi nuovamente dietro Jorge Martin e confermare la propria leadership in classifica.

Quello di Assen è un circuito di 4,5 chilometri, medio-lungo, con sei curve a sinistra e dodici a destra. A caratterizzarlo è un rettilineo di 500 metri, piuttosto corto in confronto a quelli degli altri tracciati, comunque adatto per piazzare un sorpasso. Sono dieci le frenate da affrontare in ogni giro, solo una davvero impegnativa per il mezzo e per chi lo guida, quella battezzata Haarbocht dove si arriva a circa 290 Km/h per poi scendere intorno ai 110 Km/h in poco più di 210 metri, con una decelerazione davvero importante. Nella parte finale una variante molto tecnica, prima di tagliare il traguardo.

