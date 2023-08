MotoGP: quando e come vedere in streaming il GP d'Austria

Il fine settimana si preannuncia carico di emozioni grazie alla nuova tappa della MotoGP, ora a Spielberg. Su questo circuito si corre il Gran Premio d’Austria. Chi passerà per primo la bandiera a scacchi? Assicurati tutte le gare in diretta esclusiva streaming di questo appuntamento importantissimo. Abbonati subito a NOW TV PASS SPORT con un prezzo speciale!

Sabato 19 agosto

8:35 prove libere 3 Moto3

9:20 prove libere 3 Moto2

10:05 prove libere 3 MotoGP

10:45 qualifiche MotoGP

11:40 paddock live

12:05 gara 1 – Moto E

12:30 Paddock Live

12:45 qualifiche Moto3

13:40 qualifiche Moto2

14:30 Paddock Live – Sprint Race

14:55 Sprint Race MotoGP

15:45 Paddock Live Show

16:30 Talent Time

17:00 conferenza stampa qualifiche

17:30 Moto E – Race 2 (Differita)

9:40 warm up MotoGP

10:00 MotoGP Rider Fan Parade

10:30 Paddock Live

11:00 gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:15 gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 gara MotoGP

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

