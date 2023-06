Motorola annuncia RAZR 40 e RAZR 40 Ultra

Motorola ha annunciato due nuovi smartphone pieghevoli. I RAZR 40 e RAZR 40 Ultra condividono alcune caratteristiche, come lo schermo principale (interno). Il produttore ha scelto però processori e fotocamere differenti per offrire una maggiore scelta agli utenti. In Italia può essere già acquistato il modello Ultra in tre colorazioni.

Motorola RAZR 40 e RAZR 40 Ultra

Motorola RAZR 40 Ultra è ovviamente il modello di punta. Lo schermo pOLED interno (FlexView) ha una diagonale di 6,9 pollici (2640×1080 pixel e refresh rate variabile fino a 165 Hz), mentre lo schermo pOLED esterno (QuickView) ha una diagonale di 3,6 pollici (1056×1066 pixel e refresh rate variabile fino a 144 Hz), il più grande in assoluto per uno smartphone pieghevole.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB di storage UFS 3.1, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 12 e 13 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida da 33 Watt e wireless da 5 Watt.

Il RAZR 40 Plus è già disponibile nelle colorazioni Infinite Black, Viva Magenta e Glacier Blue. Il prezzo della versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è 1.199,99 euro, lo stesso del precedente RAZR 2022.

Anche il Motorola RAZR 40 ha uno schermo interno da 6,9 pollici, ma il refresh rate è 144 Hz. Lo schermo esterno ha invece una diagonale di 1,47 pollici (194×368 pixel e refresh rate di 60 Hz). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 7 Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage UFS 2.2, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 64 e 13 megapixel, batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 33 Watt e wireless da 5 Watt.

Il RAZR 40 verrà offerto nelle colorazioni Sage Green, Summer Lilac e Vanilla Cream. Motorola non ha comunicato disponibilità e prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.