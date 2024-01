Motorola edge 30 Neo al MINIMO STORICO su Amazon: acquistalo al 32% in meno

Il preordine di Samsung Galaxy S24 Ultra a 240 euro in meno non fa per le tue tasche o credi ti basti uno smartphone meno performante? Allora non perderti lo sconto su Motorola edge 30 Neo, modello sempre dotato di sistema operativo Android disponibile ora al 32% in meno e, ufficialmente, al nuovo prezzo più basso di sempre. Vediamo le specifiche tecniche!

Le caratteristiche di Motorola edge 30 Neo

Lo smartphone Motorola edge 30 Neo è dotato di un display pOLED FHD+ da 6,3 pollici con refresh rate di 120Hz, un portento per guardare film e serie TV anche grazie al design con bordi estremamente sottili. Il comparto fotocamera è invece caratterizzato da una lente principale da 64 MP, una secondaria e una selfie cam da 32 megapixel.

Il chipset in dotazione è il processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G e supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna espandibile con microSD, oltre che dalla batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida a 68W. Si tratta quindi di un buon telefono per il multitasking quotidiano tra social e app utility, e per la visione di video e cinema.

Ma quanto costa? 204,03 euro al posto di 299,90 euro, che costituisce il nuovo prezzo più basso di sempre. Il venditore di terze parti spedisce poi con Amazon in un giorno, assicurandoti la consegna rapida. Il pagamento può essere anche completato a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.