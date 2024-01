Samsung Galaxy S24 Ultra da 1TB a 240€ in offerta su Amazon: pre-ordinalo!

Desideri uno smartphone Android top di gamma nuovo di zecca? Oltre a Google Pixel 8 a 100 euro in meno, su Amazon puoi pre-ordinare Samsung Galaxy S24 Ultra e lanciarti nella nuova generazione di telefoni del marchio sudcoreano pagando già 240 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Risparmia ora e ricevi a inizio febbraio il dispositivo mobile a casa!

Pre-ordina Samsung Galaxy S24 Ultra su Amazon

Quali sono le caratteristiche di Samsung Galaxy S24 Ultra? In questa occasione ti stiamo proponendo il modello da 1TB con colorazione Titanium Yellow, dotato di 12 GB di RAM e di una batteria da 5.000 mAh. Il cuore pulsante è sempre il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con modifiche applicate dal produttore americano in collaborazione con la stessa Samsung per potenziare il device.

Difatti, con la dotazione dell’IA per una miriade di funzionalità serve più potenza al device: tra le novità chiave figurano la traduzione in tempo reale, la modifica delle fotografie grazie al supporto di algoritmi avanzati, e tanto altro ancora. Il kit fotocamera ottiene il ProVisual Engine sul fronte software e una lente principale da 200 MP per riprendere video mozzafiato e scattare foto ricche di dettagli e colori vivi. Lo schermo, invece, è QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con protezione Corning Gorilla Armor.

Il prezzo attuale è pari a 1.619 euro al posto di 1.859 euro, con consegna gratuita a partire da martedì 13 febbraio 2024. Puoi anche ottenere 100 euro di extra valutazione con il Trade-in Samsung.

