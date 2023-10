Motorola Edge 30 Neo ora costa MENO DI 250 EURO su eBay

Su eBay in queste ultime ore di ottobre 2023 non trovi soltanto Xiaomi 12 al 61% in meno, ma anche altri smartphone degni di nota a prezzi altrettanto competitivi. Non si parla magari di sconti alla stessa percentuale, ma di offerte comunque molto interessanti. Ad esempio, ora puoi acquistare lo smartphone Motorola Edge 30 Neo al 36% in meno per un periodo di tempo limitato!

Motorola Edge 30 Neo è in sconto su eBay: le caratteristiche

A spiccare del Motorola Edge 30 Neo è indubbiamente il display OLED FullHD+ da 6,5 pollici con supporto alla tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, una certezza quindi per vedere film e serie TV, oltre a giochi e video su TikTok e YouTube, in alta qualità e con una fluidità molto elevata. Sul fronte multimediale, poi, notiamo la presenza di una doppia fotocamera posteriore da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e modalità Macro ad hoc, e di un sensore anteriore singolo da 32 MP.

Le ottime prestazioni sono offerte dal chipset Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G già in dotazione, seguito da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile. La batteria è invece da 4.020 mAh e sfrutta la tecnologia di ricarica proprietaria TurboPower da 68 Watt per ricaricarsi in pochissimo tempo anche al 100%.

Insomma, si tratta di un fantastico smartphone disponibile per poco tempo a 228,99 euro. Si tratta di 130,91 euro in meno rispetto al prezzo di listino fissato dal rivenditore italiano su eBay. La consegna è gratuita e viene garantita, però, tra il 20 e il 22 novembre 2023. Insomma, per ricevere il dispositivo a casa dovrai attendere parecchio tempo, quindi attento a questo acquisto!

