Motorola edge 40 5G al 35% in meno su eBay: CHE PREZZO!

Anche questa settimana inizia con tante offerte interessanti su elettronica e informatica, non solo tra le grandi catene nazionali ma anche sui maggiori siti e-commerce internazionali. Ad esempio, dopo avere parlato di Motorola edge 40 neo al minimo storico su Amazon, è giunto il momento di vedere Motorola Edge 40 5G al 35% in meno su eBay grazie a un rivenditore italiano particolarmente rispettato.

Motorola edge 40 5G è ottimo a questo prezzo

Lo smartphone del rinomato marchio legato a Lenovo si presenta con un chipset piuttosto performante e perfetto per il multitasking, ovvero MediaTek Dimensity 8020, accompagnato poi da 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM. La batteria, invece, è da 4.400 mAh con ricarica TurboPower da 68W: si ricarica molto in fretta e garantisce autonomia per una giornata, cosa desideri di più?

Il pannello di Motorola edge 40 5G è un OLED curvo da 6,55 pollici FHD+ con refresh rate massimo di 144Hz, mentre il comparto fotocamera si compone di un sensore da 32 MP frontalmente e due sensori posteriori da 50 e 13 megapixel. Sul fronte audio segnaliamo altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos per una maggiore immersività durante la visione di film e serie TV compatibili, e lato connettività abbiamo anche NFC e supporto al 5G grazie al modem già integrato.

Il prezzo tipico del telefono in questione è pari a 499,90 euro ma, per i prossimi giorni, resta disponibile a 327 euro grazie a un taglio del 35% sul listino. La consegna è gratuita e il pagamento va effettuato rigorosamente con carta di credito.

