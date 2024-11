Motorola edge 50 neo 105€ di sconto per il Black Friday Amazon

Il Motorola edge 50 neo è uno di quegli smartphone pazzeschi che costano poco e offrono tanto. Insomma, un acquisto furbo soprattutto quando ci sono offerte entusiasmanti come questa. Amazon per il Black Friday ha deciso di scontarlo di 105€ rispetto al prezzo consigliato. Acquistalo adesso a soli 324,99€, invece di 429€.

Si tratta di un’occasione sicuramente molto interessante per chi cerca un telefono dalle caratteristiche vincenti a prezzo competitivo. Non serve spendere una fortuna per godersi un dispositivo in grado di fare tutto molto bene. Si parte bene con 8GB di RAM, che assicurano multitasking e fluidità, e 256GB di ROM per installare e archiviare la qualunque.

Tra l’altro, sempre grazie al Black Friday di Amazon, per tutti gli iscritti a Prime c’è la possibilità di pagare in 5 comode rate mensili a tasso zero. Infatti, selezionando “Pagamenti rateali”, prima di mettere il Motorola edge 50 neo in carrello, è possibile pagarlo a partire da 65 euro al mese, senza interessi. Ovviamente consegna e reso sono sempre gratuiti.

Motorola edge 50 neo ha diversi primati: oggi con 105€ in meno

Il Motorola edge 50 neo è un ottimo smartphone. Il suo design raffinato e le dimensioni contenute fanno da palco a un dispositivo dallo spessore di soli 8,1 mm e dal peso di 171 grammi. Stiamo parlando di uno degli smartphone più sottili e leggeri della sua categoria. Acquistalo adesso in offerta al Black Friday di Amazon.

Questo telefono vanta un eccellente display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile fino a 120Hz. Inoltre, la luminosità di picco di 3000 nit assicura un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Le fotocamere sono versatili e includono una principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare da 13MP

Il software pulito con un’interfaccia basata su Android 14 è l’altro punto di forza perché priva di bloatware. Inoltre, Motorola, per l’edge 50 neo, assicura almeno 5 anni di aggiornamenti software e di sicurezza per un’ottima longevità del dispositivo. Acquistalo adesso a soli 324,99€, invece di 429€.