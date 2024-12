Motorola moto g34: 8GB RAM + 256GB ROM a soli 127€ su eBay

Lasciati sorprendere dall’ottimo Motorola moto g34 che, con 8GB di RAM e 256GB di ROM, costa come un entry level. Infatti, nonostante offra prestazioni ottime, questo smartphone oggi costa pochissimo grazie a un’offerta speciale di eBay. Acquistalo subito a soli 127€ con il Coupon SMARTDEC24! Insomma, una vera e propria bomba.

Questo telefono si presenta come un’opzione molto interessante per chi cerca un prodotto economico, ma con caratteristiche sorprendenti. Ecco perché dovresti seriamente considerare l’acquisto di questo dispositivo se devi cambiare smartphone e il tuo budget è decisamente contenuto.

Tra l’altro, con eBay, non paghi nemmeno le spese di spedizione. Infatti, ordinando il tuo nuovo Motorola moto g34 hai la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento lo acquisti in 3 rate mensili a tasso zero. Niente male vero?

Motorola moto g34: perché dovresti acquistarlo oggi

Ecco i principali motivi per cui dovresti acquistare oggi il Motorola moto g34 in offerta su eBay:

prezzo imbattibile , tuo a soli 127€ su eBay grazie al Coupon SMARTDEC24;

, tuo a soli 127€ su eBay grazie al Coupon SMARTDEC24; connettività 5G inclusa nonostante il prezzo contenuto, caratteristica rara in questa fascia di prezzo;

nonostante il prezzo contenuto, caratteristica rara in questa fascia di prezzo; display ultra fluido da 6,5 pollici con refresh rate di 120Hz per un’esperienza visiva super reattiva;

da 6,5 pollici con refresh rate di 120Hz per un’esperienza visiva super reattiva; prestazioni solide grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 che rappresenta un must per potenza e velocità;

grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 che rappresenta un must per potenza e velocità; ottima autonomia garantita dalla potente batteria da 5000 mAh che permette di arrivare a fine giornata con uso medio senza problemi;

garantita dalla potente batteria da 5000 mAh che permette di arrivare a fine giornata con uso medio senza problemi; funzionalità extra incluse come supporto eSIM, speaker stereo, jack audio e certificazione water-repellent;

come supporto eSIM, speaker stereo, jack audio e certificazione water-repellent; promessa di due aggiornamenti al sistema operativo Android preinstallato.

In definitiva, il Morotola moto g34 è lo smartphone ideale per diversi utenti. Infatti, si rivela perfetto come primo smartphone per i più giovani, dispositivo secondario oppure come opzione economica per chi ha esigenze basilari. Cosa stai aspettando? Approfitta subito del Coupon SMARTDEC24 per acquistarlo a 127€!