Motorola Moto G53: ottimo smartphone Android a meno di 150 euro su eBay

eBay è una certezza quando si cercano smartphone di fascia bassa a prezzi ancora più competitivi. Ogni settimana si trovano offerte intriganti su device di vari brand, perfetti per osservare tutte le alternative presenti sul mercato europeo. Recentemente abbiamo visto, ad esempio, Xiaomi Redmi Note 11S al 27% in meno. Oggi, invece, tocca al Motorola Moto G53 da 128 GB, smartphone 5G che viene venduto sulla piattaforma di e-commerce a meno di 150 euro per un periodo di tempo limitato.

Motorola Moto G53 costa davvero poco su eBay

Lo smartphone Motorola Moto G53 lanciato nel dicembre 2022 anche in Italia si presenta con il chipset Qualcomm Snapdragon 480+ 5G sotto la scocca, SoC octa-core da massimo 2,2 GHz che riesce a supportare senza problemi un minimo di multi-tasking, tra servizi di messaggistica e visione di serie TV o video su YouTube. Lato memoria, in questo caso specifico, figurano dunque 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite slot microSD. La batteria, invece, è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 10W.

Lato fotocamera figurano due sensori sul retro (50 MP principale + 2 MP macro) e uno anteriore da 8 MP. Il display è un IPS LCD da 6,5 pollici HD+ con refresh rate di 120Hz. Infine, il sistema operativo è Android 13 e questo modello specifico è brandizzato TIM.

Lo smartphone risulta quindi disponibile su eBay a 141,44 euro grazie a un rivenditore italiano che conta su oltre 69.000 recensioni, quasi completamente positive. La spedizione gratuita viene completata entro giovedì 17 agosto 2023, con pagamento da effettuare tramite carta di credito o PayPal. Il reso può essere richiesto entro 30 giorni, con spese a carico del venditore.

