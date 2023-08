Xiaomi Redmi Note 11S a meno di 200 euro su eBay per poche ore

Oltre allo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 in sconto, su eBay si possono trovare altri interessanti dispositivi mobili low-cost dello stesso marchio a un prezzo particolarmente accessibile. Si tratta di una delle consuete offerte proposte sul portale di e-commerce, caratterizzate dalla spedizione gratuita e da un taglio non esagerato, ma pur sempre intrigante. Xiaomi Redmi Note 11S da 128 GB è infatti disponibile al 27% in meno, un risparmio che porta il costo finale sotto i 200 euro.

Xiaomi Redmi Note 11S disponibile in offerta su eBay

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S appartiene alla fascia medio-bassa e, in questo caso specifico, giunge con 128 GB di archiviazione espandibile e 6 GB di RAM. Non risulta però esserci il supporto alla rete 5G, in quanto il chipset in dotazione Qualcomm Snapdragon 780G non ha il modem 5G integrato. Tuttavia, resta un ottimo SoC per il multi-tasking e un po’ di gaming. Ad accompagnare il cuore pulsante è quindi la batteria da 5.000 mAh, ottima per superare il giorno di autonomia con un uso normale.

Il dispositivo si dota poi di un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, dai colori vividi e dinamici, oltre che con una frequenza di aggiornamento sufficientemente elevata per notare una fluidità maggiore rispetto a tanti concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Infine, lato fotocamera notiamo il sensore anteriore da 16 MP e il principale posteriore da 108 MP, accompagnato da altre tre lenti più piccole per tele e macro. Infine, il sistema operativo è Android con personalizzazione proprietaria MIUI.

Il prezzo scende quindi da 229,90 euro a 166,90 euro, per un risparmio del 27%. La consegna a domicilio è gratuita e garantita tra venerdì 11 agosto e mercoledì 16 agosto. Il pagamento va completato esclusivamente con Google Pay, PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.