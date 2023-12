Motorola moto g54: display top e batteria eterna a soli 159€

Se sei alla ricerca di uno smartphone dal display sorprendente e dalla batteria di lunga durata allora devi dare un’occhiata al Motorola moto g54. Proprio in questo istante lo trovi in offerta su eBay a un prezzo vantaggiosissimo. Acquistalo ora a soli 159,90 euro, invece di 229,90 euro. Uno dei suoi punti di forza è il display. Con 6,5 pollici, tecnologia Full HD+ e 120Hz di refresh rate assicura fluidità estrema, dettagli incredibili e uno schermo widescreen che ti sta comodamente in mano.

Motorola moto g54: portalo sempre con te senza pensare alla ricarica

Il Motorola moto g54 è un ottimo smartphone. Nonostante il prezzo sia decisamente contenuto, regala prestazioni eccellenti per un’usabilità davvero soddisfacente. Veloce, potente e versatile, è la scelta ideale per te che cerchi il risparmio senza rinunciare alla qualità. E poi a questo prezzo su eBay è un vero regalo. Pensa, grazie alla batteria da 5000 mAh lo porti sempre con te, utilizzandolo ore e ore, senza doverti preoccupare di ricaricarlo.

Acquistalo subito a soli 159,90 euro, invece di 229,90 euro. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.