Motorola moto g84: una BOMBA a 193€ su eBay, ecco il Coupon

Approfitta subito del nuovo coupon di agosto su eBay per acquistare il fantastico Motorola moto g84. Una bomba di smartphone, con 12GB di RAM e 256GB di ROM, oggi a soli 193,79€. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a questo prezzo folle!

Devi solo inserire il codice AGOSTO24 alla pagina del metodo di pagamento, nella sezione “Codici Sconto”, prima di confermare l’ordine con il check out. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Infine, selezionando PayPal paghi in 3 rate a tasso zero.

Motorola moto g84: lo smartphone che costa poco, ma offre tanto

Il Motorola moto g84 è uno smartphone oggi dal prezzo economico. Costa poco, ma offre tanto! Acquistalo su eBay sfruttando il Coupon AGOSTO24. Fallo prima che le scorte terminino. Sta andando letteralmente a ruba visto il risparmio e la qualità di questo telefono.

Una dotazione di tutto rispetto ti sta aspettando. Il display da 6,55 pollici pOLED Full HD+ da 120Hz di refresh rate è super colorato, dinamico, fluido e ricco di dettagli. Niente è lasciato al caso in questo best buy davvero formidabile e imperdibile.

La batteria da 5000 mAh con ricarica a 30W assicura ampia autonomia lontano da casa e una carica super veloce. Dual SIM, puoi gestire senza problemi due numerazioni telefoniche. La cover è inclusa nel prezzo. Acquistalo ora a soli 193,79€ con AGOSTO24.