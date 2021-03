L’idea di poter sfruttare la potenza di calcolo di uno smartphone per dar vita a una postazione desktop non è cosa nuova: in passato ci ha pensato Microsoft con il progetto Continuum legato all’ecosistema Windows, senza successo, poi è stata la volta di Samsung con la sua tecnologia DeX. Ora tocca a Motorola che oggi svela Ready For.

Ready For per Motorola Edge+: da smartphone a PC

La compatibilità è al momento limitata con il top di gamma Edge+ (873 euro su Amazon) che proprio in questi giorni sta ricevendo l’aggiornamento ufficiale al sistema operativo Android 11. Il risultato è quello visibile nel filmato promozionale di seguito.

A differenza di Dex, la soluzione studiata da Motorola prevede l’impiego di una connessione via cavo tra lo smartphone e il monitor (o il televisore): da USB-C a USB-C oppure da USB-C a HDMI. Una volta eseguito il collegamento, l’Experience Hub di Ready For viene caricato in modo del tutto automatico. Così è possibile elaborare documenti su uno schermo esterno più grande e partecipare a videochiamate sfruttando, se lo si desidera, la qualità della fotocamera posteriore da 108 megapixel.

Per dar vita a una postazione desktop completa è inoltre possibile connettere mouse e tastiera Bluetooth o sfruttare il pannello del telefono come touchpad. Nell’occasione il produttore ha mostrato uno stand dedicato. Non è dato a sapere se la compatibilità verrà estesa più avanti ad altri modelli del brand.

La strada sembra ad ogni modo segnata, con tutta probabilità vedremo sempre più spesso soluzioni di questo tipo, capaci di assottigliare ulteriormente il divario che ancora separa i dispositivi mobile e desktop nel nome della versatilità.