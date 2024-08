Mouse da gioco wireless con 400 ORE DI AUTONOMIA in maxi sconto Amazon (-33%)

Un mouse da gioco che ti permetta di avere ottime prestazioni, la comodità del wireless e una batteria che dura davvero a lungo. A questo identikit risponde perfettamente lo Steelseries Rival 3, che oggi puoi far tuo su Amazon a soli 39,99 euro invece di 59,99. La spedizione Prime è inclusa.

Le caratteristiche del mouse Steelseries Rival 3 Wireless

Il mouse sorprende, come detto, prima di tutto per la sua autonomia con una durata fino a 400 ore grazie alla sua tecnologia ad alta efficienza energetica che ti permetterà di giocare per un anno intero senza dover cambiare le batterie.

La tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless ti offre due modalità di connessione: un wireless ultrarapido a 2,4 GHz per prestazioni di livello gaming e un comodo Bluetooth 5.0 per un accoppiamento istantaneo su PC, Mac, laptop e altri dispositivi, così da scegliere per cosa utilizzare il tuo accessorio.

In ogni caso, con il sensore ottico TrueMove Air avrai una precisione e una reattività ai massimi livelli in entrambe le modalità wireless, così che ogni movimento del mouse sia rilevato con una precisione millimetrica.

Costruito con materiali iper-resistenti e switch meccanici testati per 60 milioni di click, il mouse offre una longevità sei volte superiore rispetto agli standard del settore e continuerà a funzionare anche dopo anni di utilizzo intensivo.

Compatibile con PC, Mac e altri dispositivi, può essere configurato con apposito software SteelSeries Engine. Acquistalo ora a soli 39,99 euro invece di 59,99.