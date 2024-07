Mouse Logitech M220 SILENT Wireless a soli 12€? CORRETE su Amazon!

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile per i suoi Prime Day sul mouse Logitech M220 SILENT Wireless, riducendo il prezzo da 29,99 euro a soli 12,99 euro. Questa promozione offre un risparmio significativo di 17 euro, rendendo questo mouse ergonomico e silenzioso ancora più accessibile per tutti.

Mouse Logitech M220 SILENT Wireless: prezzo pazzesco per le sue caratteristiche tecniche

Il Logitech M220 SILENT Wireless è noto per le sue caratteristiche innovative, progettate per migliorare l’esperienza utente sia in ambienti di lavoro che domestici. Una delle principali qualità di questo mouse è la sua tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic di oltre il 90% rispetto ai mouse tradizionali. Questa caratteristica lo rende ideale per ambienti condivisi come uffici, biblioteche o spazi di studio, dove il silenzio è fondamentale.

Oltre alla silenziosità, il mouse M220 è anche wireless, eliminando la necessità di fastidiosi cavi e offrendo una connessione affidabile fino a 10 metri grazie al ricevitore USB incluso. La configurazione è semplice e immediata: basta inserire il ricevitore in una porta USB e il mouse è pronto all’uso, senza bisogno di installare driver aggiuntivi.

Dal punto di vista del design, il Logitech M220 è compatto e ambidestro, adatto sia per utenti destrimani che mancini. La sua forma ergonomica garantisce un uso confortevole anche per lunghi periodi, riducendo l’affaticamento della mano. Inoltre, il mouse è dotato di un sensore ottico ad alta precisione che assicura un tracciamento fluido su varie superfici.

La durata della batteria è un altro punto di forza del Logitech M220 SILENT. Con una singola batteria AA, il mouse può funzionare fino a 18 mesi, grazie al sistema di risparmio energetico che mette automaticamente il dispositivo in modalità di sospensione quando non è in uso. Infine questo mouse wireless compatto è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux e funziona istantaneamente quando si collega il ricevitore USB al computer o al laptop

Acquistare il Logitech M220 SILENT Wireless su Amazon non solo garantisce un prezzo eccezionalmente basso di 12,99 euro, ma offre anche i vantaggi della spedizione rapida e affidabile di Amazon. Gli utenti Prime possono usufruire della consegna gratuita e veloce, ricevendo il prodotto direttamente a casa propria in pochi giorni.

In conclusione, l’offerta di Amazon sul mouse Logitech M220 SILENT Wireless rappresenta un’opportunità straordinaria per chi cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente. La combinazione di silenziosità, comfort, durata della batteria e facilità d’uso rende questo mouse una scelta eccellente per studenti, professionisti e chiunque desideri migliorare la propria postazione di lavoro o studio.