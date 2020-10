Mai pensato a un mouse verticale? La scelta adatta per le lunghe sessioni di lavoro grazie al suo design ergonomico che non sottopone la mano e il polso a uno stress eccessivo. Il modello Logitech MX Vertical, con inclinazione a 57 gradi e superficie in gomma testurizzata, oggi è acquistabile su Amazon in promozione con l’11% di sconto sul prezzo di listino.

Logitech MX Vertical: mouse verticale in offerta

Dotato di sistema ottico a 4.000 dpi che riduce di quattro volte i movimenti necessari al controllo del puntatore rispetto a un mouse tradizionale, è dotato di quattro pulsanti programmabili e della tecnologia Flow per interagire con più dispositivi in contemporanea.

La periferica si connette in modalità wireless via Bluetooth oppure attraverso il dongle USB fornito in dotazione. È compatibile con Windows, macOS e iPad.

Quello di oggi su Logitech MX Vertical è uno degli sconti di Amazon che anticipano il Black Friday 2020: al prezzo di 64,99 euro (invece di 73,14 euro come da listino) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Per tutti i consigli sulla scelta e sull’utilizzo dei mouse verticali far riferimento alla guida pubblicata su queste pagine.