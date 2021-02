Mouse Microsoft Bluetooth al minimo storico

Oggi vogliamo suggerirvi un accessorio indispensabile per chiunque lavori al PC, ma in una sua versione pensata espressamente per la produttività. Stiamo parlando naturalmente del mouse, ma in particolare Microsoft Ergonomic Mouse Bluetooth.

Microsoft Ergonomic Mouse Bluetooth: caratteristiche tecniche

Iniziamo proprio dal design, fiore all’occhiello del prodotto di Microsoft. Questo è studiato per offrire una posizione comoda e naturale della mano, per evitare l’affaticamento dovuto all’utilizzo del mouse. Nella parte sinistra infatti troviamo un comodo supporto per il pollice in modo da favorire il massimo confort anche durante sessioni prolungate. Naturalmente si tratta di un mouse studiato per l’utilizzo con la mano destra, e che seppure adattabile, risulterebbe comunque più scomodo per i mancini.

I materiali utilizzati sono stati scelti in modo da contenere il peso, senza rinunciare però alla solidità. Troviamo infatti una superficie monoblocco con un singolo taglio verticale per separare i due click destro e sinistro. La rotella invece è realizzata in alluminio fresato che fornisce la massima precisione durante lo scorrimento delle pagine. In aggiunta sono presenti 3 tasti personalizzabili a cui associare una qualsiasi funzione anche in app. Questi permettono di migliorare la produttività velocizzando tutte le attività da svolgere al computer, che si tratti di funzioni di ufficio piuttosto che di fotoritocco. Ovviamente come intuibile dal nome, il mouse andrà collegato via Bluetooth, permettendo così di non impegnare una porta USB con un eventuale dongle.

Grazie ad un interessante calo di prezzo, la variante blu pastello è acquistabile su Amazon al prezzo più basso di sempre, soli 48,51 euro con uno sconto di oltre 20 euro sul prezzo di listino.