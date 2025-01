Mouse verticale Logitech per Mac: Amazon lo offre in maxi sconto (-34%)

Sconto molto interessante su Amazon su Logitech for Mac, un mouse ergonomico verticale wireless pensato per dispositivi Apple che puoi acquistare a soli 53,99 euro invece di 81,99. Una straordinaria occasione per rendere più confortevoli le tue giornate lavorative.

Logitech Lift: ergonomia per il tuo Mac

Il mouse ergonomico verticale Logitech Lift è proprio pensato se trascorri molte ore davanti al tuo Mac. Merito del design verticale con un angolo di 57 gradi che favorisce una posizione naturale della mano, riducendo così l’affaticamento di polso e avambraccio.

La tecnologia Bluetooth Low Energy ti permetterà di collegarlo facilmente a MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad, senza la necessità di ricevitori USB aggiuntivi. La rotella di scorrimento, fluida e silenziosa, ti aiuterà a navigare per documenti e pagine web senza distrazioni mentre con i clic silenzioso potrai mantenere un ambiente di lavoro tranquillo. I quattro pulsanti programmabili, invece, sono adatti alle tue esigenze personali.

Il mouse è certificato dagli ergonomisti ed è sviluppato per darti un’esperienza di utilizzo confortevole e sicura per la salute delle tue articolazioni, riducendo tensioni e sforzi muscolari.

Perfetto per lavorare quindi in maniera più efficiente e confortevole, con Logitech Lift for Mac avrai la soluzione ideale per il tuo setup Apple: acquistalo a soli 53,99 euro invece di 81,99.