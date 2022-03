Mouse verticale Logitech wireless: tuo con un SUPER SCONTO

Il mouse verticale Logitech MX è in offerta a soli 76,98€ su Amazon, per uno sconto di 38,01€ sul prezzo di listino. Una opportunità eccezionale per portarsi a casa una delle migliori proposte, se non la migliore, di questo nuovo crescente mercato dei mouse verticali, pensati per la miglior ergonomia possibile.

Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua nel giro di massimo 48 ore se sei un abbonato a Prime. Ma perché acquistare un mouse verticale? Te lo spieghiamo subito.

I vantaggi del mouse verticale Logitech e perché non potrai farne a meno

Peculiarità principale dei mouse verticali è quella di permetterti di tenere una posizione naturale della mano quando stai utilizzando il PC. In pratica, puoi ottenere quello che potremmo definire come un naturale prolungamento del braccio, che riduce lo sforzo muscolare favorendo una postura ergonomica anche dopo diverse ore di lavoro.

Il mouse verticale Logitech è studiato dai tecnici della compagnia allo scopo di ridurre la pressione sul polso, l’affaticamento muscolare, migliorare la postura e favorire un comodo riposo al pollice sul supporto. A supporto di tutto questo arriva ovviamente la tecnologia: il tracciamento ottico avanzato con sensore ad alta precisione riduce di 4 volte il movimento della mano rispetto ad un mouse classico 1000DPI. In ogni caso, puoi scegliere di cambiare la velocità del cursore con un pulsante.

Non finisce qui: perché Easy-Switch e Flow consentono di controllare più computer Windows e Mac cambiando rapidamente il dispositivo. Puoi inoltre personalizzare pulsanti, impostare applicazioni e regolare appunto la velocità del cursore tra le opzioni.

La tecnologia di ricarica rapida permette di utilizzarlo fino a quattro mesi con una carica completa e ben tre ore con una ricarica di un solo minuto. Per ricaricarlo ti basta utilizzare il cavo USB-C fornito in dotazione.

Compatibile con Windows 10, 11, MacOs, Chrome OS e Linux, il mouse verticale Logitech NX wireless è la soluzione perfetta per ottenere prestazioni elevate ed ergonomia di alto livello ad un prezzo semplicemente eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.