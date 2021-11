Mouse verticale per un comfort SUPREMO al computer

Un mouse verticale significa poter passare numerose ore al computer senza avvertire mai quei fastidiosi dolorini al polso e alla mano. Se infatti della tecnologia ne fai un mestiere o per una ragione o un'altra ti trovi a passare numerose ore davanti a uno schermo, questo prodotto non può mancare sulla tua scrivania. In promozione su Amazon hai l'occasione di acquistarne proprio uno a soli 32,19€. Come? Semplicemente attivando il coupon, ma non ti attardare perché quelli disponibili potrebbero terminare presto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Mouse verticale: questo qui è fantastico

Creato con un design che rispetta la naturale fisiologia della mano e del polso, il mouse verticale è la periferica adatta un po' a tutti in realtà. I classici modelli sono i più diffusi, ma non per questo sono i più adatti per passare le tue giornate davanti al computer.

In ogni caso, questo in particolare è adatto se utilizzi la mano destra e sei in cerca di qualcosa di più elevato. Come mai? Beh perché non solo ti mette a disposizione ben sei pulsanti ma ha anche 5 livelli DPI regolabili (800-1200-1600-2400-4000) per il massimo del comfort.

Ti faccio sapere che arriva con il suo poggiapolsi ma nel caso in cui non ti piacesse, lo puoi staccare senza problemi dal corpo principale.

Ps: ha anche integrato un sistema di illuminazione super carino!

Allora, che fai, lo attivi questo coupon? Acquista subito questo mouse verticale a soli 32,19€ su Amazon. Lo ordini e lo ricevi praticamente in un solo giorno se sei abbonato Prime. In caso contrario le consegne sono comunque gratuite ma ci impiegano qualche giorni in più.