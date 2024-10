Mouse wireless compatto e silenzioso a 5,99€: -60% fino al sold out

Perfetto per la scrivania e da tenere in borsa o nello zaino quando ci si sposta, al prezzo stracciato di soli 5,99 euro il mouse wireless compatto e silenzioso Trust Yvi+ è un affare da non perdere. Vale la pena acquistarla anche se l’intenzione è quella di tenerlo come dispositivo di backup. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma lo sconto del 60% rispetto al listino ufficiale potrebbe mandarlo presto sold out.

Trust Yvi+, il mouse wireless a prezzo stracciato

La precisione nel rilevare i movimenti è garantita dalla presenza di un sensore da 1.600 dpi (la velocità è regolabile). Il design simmetrico lo rende adatto anche ai mancini e la connessione senza fili è gestita attraverso il microricevitore USB in dotazione, che quando non utilizzato può essere trasportato all’interno del mouse stesso. Per l’alimentazione è necessaria una batteria AA, inclusa nella confezione, con l’autonomia che può arrivare fino a un anno prima di doverla cambiare. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa sull’e-commerce, dove oltre 1.200 recensioni positive assegnano alla periferica un voto medio pari a 4,4/5.

Non perdere l’occasione di acquistare il mouse wireless Trust Yvi+ al prezzo di soli 5,99 euro, approfitta dello sconto del 60% rispetto al listino ufficiale (applicato in automatico, non servono coupon). L’offerta rimarrà valida solo fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa entro un paio di giorni. Inoltre, se hai un abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratuita. E puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione: l’e-commerce si occupa di entrambe.