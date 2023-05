Mozilla acquisisce Fakespot: migliora controllo recensioni false e scam su Firefox

Mozilla ancora una volta completa un’acquisizione essenziale al fine di migliorare il suo browser Firefox. Oltre alle novità di Firefox 112 per desktop e mobile, viste lo scorso aprile, sul software della volpe sta per arrivare Fakespot, servizio non particolarmente noto ma che aiuta i consumatori a valutare con attenzione gli acquisti online sulle maggiori piattaforme di e-commerce, analizzando tramite IA le recensioni di un prodotto e la cronologia di coloro che le hanno scritte, determinandone l’eventuale inaffidabilità.

Mozilla acquisisce e integra Fakespot

L’estensione di Fakespot per Chrome, Firefox, iOS o Android, all’atto pratico, modifica le pagine dei prodotti su Amazon, eBay, Shopify e altri siti di e-commerce, sfruttando l’intelligenza artificiale per identificare recensioni false, scritte da bot o rilasciate potenzialmente dietro pagamento da parte del fornitore del prodotto. In breve, l’IA rileva gli schemi più comuni sfruttati dai truffatori e consiglia ai consumatori di evitare l’acquisto. Ad esempio, Fakespot può affermare che la media di 4,6 stelle su 5 è in realtà più bassa, e che le revisioni sono “altamente ingannevoli”, proprio come potete vedere nell’immagine sottostante ripresa da Ars Technica.

Saoud Khalifah, fondatore di Fakespot, ha dichiarato in merito all’acquisizione:

“Stiamo entrando a far parte di una società che sviluppa uno dei browser più popolari al mondo in Firefox con un lignaggio che risale alle origini di Internet. In Mozilla, abbiamo trovato un partner che condivide una missione simile su come dovrebbe essere il futuro di Internet, dove la convergenza di fiducia, privacy e sicurezza gioca un ruolo fondamentale nelle nostre esperienze digitali.”

Steven Teixeira, Chief Product Officer di Mozilla, ha aggiunto che Mozilla Firefox beneficerà particolarmente di questo “lavoro sull’intelligenza artificiale etica e sulla pubblicità responsabile”, temi cari alla organizzazione. Inoltre, Fakespot non perderà le sue versioni di Chrome, iOS o Android: Mozilla si occuperà semplicemente dell’integrazione di feature uniche su Firefox, migliorando generalmente al contempo l’esperienza d’uso a tutti gli utenti.