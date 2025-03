Mozilla aggiorna la barra laterale di Firefox

Dopo aver chiarito come utilizza i dati degli utenti, Mozilla ha rilasciato Firefox 136 per desktop e mobile. Il browser per Windows, macOS e Linux include le novità più interessanti, tra cui una versione aggiornata della barra laterale. Quest’ultima permette di accedere a cinque funzionalità, una delle quali sono le schede verticali.

Dettagli sulla nuova barra laterale

La barra laterale originaria di Firefox consente di accedere a segnalibri, cronologia, schede sincronizzate e chatbot AI tramite un menu a discesa. Può essere visualizzata cliccando sulla specifica icona accanto alla barra degli indirizzi (se non viene mostrata può essere aggiunta da “Personalizza barra degli strumenti“).

A partire da Firefox 133 sono stati avviati i test per una versione aggiornata. Ora è accessibile a tutti con Firefox 136. Può essere attivata in Impostazioni > Generale > Layout del browser e sostituisce quella originaria (che non è stata rimossa). I quattro strumenti (segnalibri, cronologia, schede sincronizzate e chatbot AI) sono ora selezionabili tramite checkbox nelle impostazioni. Le relative icone compariranno nella barra laterale.

Mozilla ha aggiunto un’altra novità, ovvero l’opzione per attivare le schede verticali. In alternativa si può usare la voce nel menu contestuale mostrato cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra degli strumenti. Invece che nella parte superiore dell’interfaccia, le schede aperte verranno mostrate una sull’altra nella barra laterale. Ciò incrementa lo spazio per i contenuti web.

Con Firefox 136 sono arrivate altre due utili novità. Nella schermata che consente di cancellare la cronologia è ora presente una voce separata per le informazioni salvate nei moduli. La funzionalità Smartblock Embeds permette invece di sbloccare alcuni contenuti inseriti nelle pagine web che sono stati bloccati dalla modalità di navigazione anonima e dall’opzione restrittiva della protezione antitracciamento.