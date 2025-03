Mozilla Firefox 137 beta introduce il supporto HEVC su Linux

Mozilla ha recentemente rilasciato la versione beta pubblica di Firefox 137, un aggiornamento che porta con sé diverse novità interessanti per gli utenti Linux, tra cui il supporto per la riproduzione di video in formato HEVC (High Efficiency Video Coding). La beta segue il lancio ufficiale di Firefox 136, avvenuto il giorno precedente, e rappresenta un’importante versione poiché migliora le capacità multimediali su sistemi Linux.

Mozilla Firefox 137 beta può ora riprodurre i contenuti HEVC su Linux

Come già anticipato, una delle caratteristiche principali di Firefox 137 beta è l’introduzione del supporto nativo per la decodifica hardware dei video HEVC su Linux, resa possibile grazie all’integrazione della libreria libdav1d. Questa libreria, sviluppata dal progetto VideoLAN, è nota per le sue prestazioni elevate nella gestione di contenuti video compressi. Tale funzionalità consente agli utenti di riprodurre video in formato H.265/HEVC utilizzando l’accelerazione hardware.

Tra le altre novità, troviamo un miglioramento nella gestione dei PDF: il browser ora riconosce automaticamente tutti i link presenti nei documenti PDF e li trasforma in collegamenti ipertestuali cliccabili, semplificando la navigazione. Viene poi apportata una novità per quanto riguarda le schede: quando una scheda viene staccata dalla finestra principale per creare una nuova finestra, il focus si sposta direttamente su quest’ultima, anziché rimanere sulla finestra originale. Per gli utenti macOS, è stato modificato il tasto di scelta rapida per completare gli indirizzi .com nella barra degli URL, che ora avviene con “Cmd+Enter”, per via delle recenti modifiche di macOS Sequoia. Gli sviluppatori precisano anche che la preferenza per disabilitare questa funzione, ovvero “browser.urlbar.ctrlCanonizesURLs”, rimane invariata e funzionante su tutte le piattaforme.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Firefox 137 beta introduce il supporto per l’elemento SVG discard, oltre che per l’API del percorso SVG 2 e per la proprietà “hyphenate-limit-chars”, la quale consente agli autori di avere un maggior controllo sull’utilizzo della sillabazione automatica. Infine, la nuova versione aggiunge un pannello per l’ispezione dei font, che da la possibilità di visualizzarne anche i metadati e tutte le informazioni relative, come l’autore, il fornitore e la licenza, insieme a un pannello di rete aggiornato dove è ora possibile sovrascrivere le risposte alle richieste di rete con file locali.

Come di consueto, la nuova versione beta è disponibile nel sito ufficiale per tutte le piattaforme.