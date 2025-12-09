Mozilla Firefox 146: tool di backup su Windows 10

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 146 per desktop, Android e iOS. Le principali novità riguardano la versione per i sistemi operativi di Microsoft. Gli utenti che usano ancora Windows 10 troveranno un nuovo tool per il backup automatico. Ci sono anche funzionalità specifiche per macOS e Linux.

Novità di Firefox 146

Microsoft ha interrotto il supporto per Windows 10 quasi due mesi fa (14 ottobre 2025). Molti utenti non vogliono passare a Windows 11 perché i dispositivi non sono compatibili oppure perché non sono interessati alle nuove funzionalità AI oppure perché le prestazioni di alcuni componenti sono inferiori.

Mozilla continuerà a rilasciare aggiornamenti di Firefox per il vecchio sistema operativo, ma allo stesso tempo ha deciso di offrire un tool di backup che può essere utilizzato in caso di reinstallazione del browser.

Gli utenti già possono sfruttare la sincronizzazione tramite account Mozilla. Il backup non richiede un account, in quanto viene salvato localmente su disco. Come ha scoperto Windows Report all’inizio del mese è possibile salvare solo segnalibri, cronologia, estensioni e impostazioni (backup non cifrato) oppure tutti i dati, incluse password e informazioni di pagamento (backup cifrato).

Il backup viene creato una volta al giorno in automatico. Dopo aver installato Firefox sullo stesso o sul nuovo computer è possibile ripristinare il backup in pochi passi. La funzionalità sarà disponibile in futuro anche su altri sistemi operativi.

Per evitare crash dell’intero browser su macOS è stato aggiunto un processo separato per la GPU. In caso di problemi viene riavviato solo questo processo. Su Linux è stato invece aggiunto il supporto per lo scaling frazionario dei display con Wayland, ottenendo una maggiore qualità di rendering.

Altre novità sono il widget Weather nella pagina Nuova scheda, i suggerimenti in lingua inglese per festività e altre date importanti nella barra degli indirizzi per gli utenti francesi, tedeschi e italiani che usano Firefox in inglese e la visualizzazione dei risultati di alcune ricerche direttamente nella barra degli indirizzi.

Infine è possibile accedere alle funzionalità sperimentali di Firefox Labs, senza partecipare agli studi o inviare dati telemetrici a Mozilla.