Mozilla Thunderbird: in arrivo le notifiche in tempo reale

Dopo il rilascio della versione 128, gli sviluppatori rendono ora disponibile Mozilla Thunderbird 134, l’edizione anteprima che anticipa alcune novità che possiamo aspettarci nel prossimo rilascio stabile. Questa versione non è infatti destinata all’utilizzo per il pubblico, ma offre in anticipo uno sguardo alle nuove funzionalità che verranno aggiunte prossimamente, come le notifiche in tempo reale, correzioni bug e altro, proprio in questo caso.

Mozilla Thunderbird introdurrà le notifiche in tempo reale

Come anticipato poco fa, Mozilla Thunderbird si prepara ad aggiungere le notifiche in tempo reale. Grazie a questa nuova funzionalità, il client sarà in grado di inviare avvisi immediati sul desktop del sistema in cui è installato, relativi alla nuova posta in arrivo, in modo da non rimanere mai indietro e aprire necessariamente il client per esserne a conoscenza.

Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno anche lavorato a un lungo elenco di bug, che include correzioni per i messaggi notifica in-app quando viene utilizzata la modalità scura, oltre a risoluzioni per quanto riguarda problemi di allineamento con il tasto di chiusura delle notifiche, che interessavano più piattaforme. Chi fa uso di POP3 noterà anche il verificarsi di meno arresti anomali, dato che il client non riscontra più errori con determinate configurazioni.

Ulteriori bug corretti con Mozilla Thunderbird 134 riguardano poi alcuni comportamenti anomali con il tasto “Rispondi”, impostato con l’opzione predefinita “Rispondi a tutti”: in questo caso, non veniva utilizzato il formato di composizione corretto, mentre la scorciatoia da tastiera CMD+1 su macOS viene ripristinata correttamente per ridurre le finestre a icona. Un’altra correzione riguarda uno scorrimento anomalo dell’agenda presente nel riquadro “Oggi”.

Mozilla Thunderbird 134 migliora poi le prestazioni con aggiornamenti più fluidi dell’elenco dei messaggi, insieme a ritardi ridotti per le cartelle virtuali di grandi dimensioni e un avvio più rapido dei calendari CalDAV senza supporto offline. Per maggiori informazioni sui cambiamenti, è possibile consultare l’annuncio ufficiale, mentre i download sono tutti disponibili qui.