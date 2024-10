MP60: Mini PC con CPU Intel, 16/512GB e W11 a prezzo stracciato

Attiva il coupon che trovi oggi su Amazon, sblocca lo sconto e metti Blackview MP60 sulla tua scrivania. Le caratteristiche del Mini PC lo rendono adatto alla produttività quotidiana (documenti, posta elettronica, comunicazione da remoto e così via), ma è perfetto anche per la navigazione, per lo studio e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso, non sappiamo fino a quando rimarrà online.

Blackview MP60: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere gli aggiornamenti rilasciati da Amazon appena disponibili. Sul fronte delle specifiche tecniche integrate, invece, ecco quelle più importanti: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake, 16 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 512 GB per l0archiviazione (espandibile fino a 2 TB con modulo interno SATA), connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet, porte USB 3.0 e 2.0 Type-A, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Per altri dettagli consulta la pagina dedicata alla promozione.

Grazie alla possibilità di attivare il coupon per sbloccare lo sconto, oggi Blackview MP60 è acquistabile al prezzo finale di soli 174,99 euro, una spesa davvero irrisoria se si considerano le caratteristiche appena elencate.

La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI per il collegamento a monitor o televisore, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e il manuale utente. Se lo ordini subito, potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania entro pochi giorni con la spedizione gratuita offerta da Amazon.