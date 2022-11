MSI, Amazon taglia i prezzi: guarda che sconti

MSI vuol dire qualità, Amazon vuol dire opportunità. Quando queste due direttrici si incontrano, l’occasione è a portata di click e prende forma all’interno di una vetrina tutta da esplorare. Questa.

MSI, sciabolata di sconti su Amazon

In quello che prende le sembianze di un “fuoritutto” (soprattutto in virtù del fatto che alcuni modelli sono già prossimi all’esaurimento delle scorte disponibili), Amazon ha dato vita ad un catalogo di offerte per laptop MSI dove si possono risparmiare anche fino a 700 euro su un solo modello. In tutti i casi si tratta di laptop che nascono da un brand che sorge dal gaming e che sta traslando le proprie peculiarità in ambiti collaterali: performance e solidità al servizio di studio e lavoro, insomma, con specifiche sempre di alto livello.

Ci sono soluzioni per tutti i gusti. Dal fronte low-cost dell’MSI Modern 15 a 429 euro (39% di sconto rispetto ai 699 euro iniziali) fino all’MSI Raider GE66 a 2199 euro (24% di sconto rispetto ai 2899 euro iniziali), passando per l’MSI Stealth (1499 euro, -17%) o l’MSI Summit (1899 euro, -17%). Ognuno di questi modelli ha specifiche e peculiarità proprie, differenziandosi fortemente gli uni dagli altri per offrire una gamma complessiva estremamente eterogenea e tale per cui ci sia un’opzione valida per ogni singola necessità.

L’affiorare dei primi limiti di disponibilità lascia supporre che entro breve alcuni modelli scompariranno dalla vetrina poiché non più accessibili. Nel frattempo però, ogni sconto è opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.