MSI Thin 15: notebook da gaming (i7, 16+512GB, RTX 2050) in FORTE SCONTO

Una delle offerte più interessanti di questo lunedì su Amazon è senza dubbio quella attiva su MSI Thin 15, un notebook da gaming con processore i7 e scheda grafica NVIDIA RTX 2050 che puoi acquistare a soli 699 euro invece del prezzo più basso recente di 799.

MSI Thin 15: le caratteristiche del notebook

MSI Thin 15 coniuga la potenza di un notebook da gaming con un design sottile e leggero perfetto da portare in giro. È equipaggiato con il processore Intel Core i7-13620H, per prestazioni eccellenti sia per il multitasking che per i giochi più impegnativi. A questo proposito interviene la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, una GPU potente basata sull’architettura Ampere di seconda generazione, che assicura immagini realistiche e performance AI avanzate.

Ad esaltare tutto questo ecco il display da 15,6 pollici FHD con refresh rate di 144Hz, una frequenza di aggiornamento perfetta per giocare. Il sistema di raffreddamento ottimizzato invece mantiene il laptop fresco e silenzioso anche durante le sessioni più intense.

Con un SSD PCIe4 da 512GB e 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz, avrai spazio e velocità per gestire senza problemi i tuoi giochi, applicazioni e file multimediali. La connettività è completa grazie a WiFi 6E, che ti garantisce una connessione internet veloce e stabile, mentre le numerose porte ti permettono di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi.

Una scelta ideale se cerchi un notebook da gaming, ma non vuoi rinunciare alla leggerezza e alla comodità di un PC portatile. Approfitta dello sconto Amazon per il Back to School e acquistalo a soli 699 euro.