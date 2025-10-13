Multa di 20.000 sterline a 4chan nel Regno Unito

Ofcom ha fornito un aggiornamento su 11 delle 21 indagini avviate dal mese di marzo sulla base dell’Online Safety Act. L’autorità del Regno Unito (equivalente all’AGCOM italiana) ha inflitto una sanzione di 20.000 sterline a 4chan per non aver risposto alle richieste di informazioni. L’azienda statunitense ha denunciato Ofcom a fine agosto.

Solo un assaggio di multe più alte

L’indagine nei confronti di 4chan è stata avviata all’inizio di giugno, in quanto Ofcom non ha ricevuto i documenti richiesti sulle misure implementate per impedire la diffusione di contenuti illegali e per rimuoverli dalla piattaforma. In dettaglio, 4chan non ha fornito una copia della valutazione dei rischi e informazioni sulle entrate globali.

Dopo il preavviso di metà agosto, Ofcom ha inflitto una sanzione di 20.000 sterline per entrambe le violazioni. Se non invierà quanto richiesto, l’azienda statunitense riceverà una multa giornaliera di 100 sterline per un massimo di 60 giorni. Questo è tuttavia solo un “assaggio”. In caso di reiterata violazione della legge, 4chan rischia sanzioni fino a 18 milioni di sterline o il blocco dell’accesso al servizio.

Finora, l’unica risposta di 4chan è la denuncia presentata contro Ofcom per aver imposto la verifica dell’età con una legge che, secondo i suoi avvocati, non può essere applicata ad un’azienda statunitense.

L’autorità britannica ha avvisato anche il servizio di file sharing Im.ge e il provider di servizi pornografici AVS Group per una simile violazione. AVS non ha inoltre implementato un sistema efficace per la verifica dell’età.

Altre servizi di file sharing (Krakenfiles, Nippydrive, Nippyshare e Nippyspace) hanno invece introdotto un blocco geografico, Non sono più accessibili dagli utenti britannici, quindi le rispettive indagine sono state chiuse. Rimangono aperte quelle nei confronti di Nippybox e Yolobit.

Infine, altri due servizi di file sharing (1Fichier.com e Gofile.io) hanno implementato una tecnologia che rileva automaticamente materiali pedopornografici, consentendo la loro rimozione prima di una diffusione più ampia.