Multe in arrivo per chi non accetta pagamenti con carta dal 2023

Dal 1° gennaio del 2023 ci saranno sanzioni per chi non accetterà pagamenti con carta di credito o di debito, e a prescindere dell'importo della transazione.

La nuova misura è ormai legge e di fatto obbliga qualsiasi commerciante o esercente ad accettare pagamenti digitali pena una multa che ha una base di 30 euro, a cui si aggiunge poi il 4% della transazione rifiutata da parte dell’esercente, e di fatto cambia una legge già presente che metteva il pagamento da accettare in forma obbligatoria sopra la cifra di 30 euro a transazione.

Ora invece sarà da accettare a prescindere e il governo continua a disincentivare l’utilizzo del contante dopo l’introduzione del cashback di cui abbiamo parlato spesso su Punto Informatico. Dal primo gennaio 2022 infatti scenderà il tetto di pagamento massimo in contanti da 1999,99 euro a 999,99 euro e di fatto si tratta di una misura che è ormai alle porte.

