Multitasking ai massimi livelli con questo Mini PC a soli 200 euro

Gestisci il tuo lavoro con la massima velocità ed efficienza con il Mini PC Snunmu GK3 12GB, un computer equipaggiato con ben 12GB di memoria RAM pensato per l’utilizzo professionale. Una soluzione compatta aggiornabile a Windows 11, capace di sostituire i tradizionali dektop mid-tower, oggi al minimo storico per soli 210 euro su Amazon.

Mini PC Snunmu Gk3 12GB: caratteristiche tecniche

Il computer è pensato soprattutto per gestire un numero elevato di finestre e offrire, quindi, la massima reattività in multitasking. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7Ghz. LA CPU è già presente nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo l’aggiornamento a Windows 11 non appena l’upgrade sarà disponibile. Come accennato monta ben 12GB di memoria RAM DDR4 ideali per la produttività e la gestione di flussi di lavoro impegnativi. Lo spazio per l’archiviazione ammonta a 128GB, ma naturalmente può essere espanso in maniera agevole rimuovendo il coperchio superiore. È possibile aggiungere un HDD o un SSD da 2,5 pollici fino a 2TB così da ottenere tutto lo spazio necessario senza rinunciare alla velocità. Una configurazione piuttosto performante per le attività quotidiane e d’ufficio, perfetto da alloggiare direttamente dietro il monitor grazie alla staffa VESA inclusa in confezione.

Anche dal punto di vista della connettività il computer non delude, offrendo anzi un pannello I/O a dir poco generoso. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0. Le uscite audio/video sono ben tre e consentono di gestire fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz: due HDMI e una VGA. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Ad accompagnare la rete cablata ci pensano le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Quest’ultima consente di collegare ulteriori periferiche di input come la Logitech MX Keys Mini lasciando libere le porte USB.

Grazie ad un coupon di addirittura 80 euro, puoi acquistare il Mini PC Snunmu GK3 12GB a soli 209,90 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato.

