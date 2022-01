Multitasking alla mano con questo Hub USB C 4 in 1 (10€)

Un Hub USB C è una vera comodità. Lo colleghi a una semplice porta e ti permette di connettere più dispositivi alla volta al tuo computer senza se e senza ma. Praticamente attivi il coupon e te lo porti a casa con 10,93€ su Amazon grazie anche all'offerta lampo in corso. Cosa significa? Che se sei interessato non hai tempo da perdere anche perché se ti serve, non hai occasione migliore.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Hub USB C: semplicissimo ma comodissimo

Un Hub USB C è un prodottino che è capace di rivoluzionarti la vita. Pensa al tuo laptop e a quanto ti dia fastidio che sia dotato di un'unica porta C per connettere i dispositivi. Ogni volta non ti permette di interagire con la metà dei devices che hai perché o acquisti un adattatore o non c'è niente da fare. Con questo modello che ti sto proponendo fai un passo ancora più in avanti dal momento che ti mette a portata di mano 4 porte in un secondo.

In modo particolare ci sono 4 entrate USB A ossia le classicissime che trovi, ad esempio, sulle pen drive, sui micro ricevitori per i dispositivi wireless, sugli alimentatori per smartphone e così via. Facendoti due calcoli capisci benissimo che ti torna utile in tutto e per tutto.

Per offrirti il quadro completo ti dico che è compatibile con Windows, MacOS, Linux e Chromebook per non avere limitazioni. Tra i suoi vantaggi c'è anche l'estrema portabilità: te lo infili in borsa insieme al laptop e non te ne separi più.

Acquisita subito questo Hub USB C su Amazon a soli 10,93€ attivando il coupon.

Ti rammento che si tratta di un'offerta lampo quindi non perdere troppo tempo.