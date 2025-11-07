Murena 3.2, update per l'OS deGoogled che tutela la privacy

e Foundation, responsabile del progetto, ha annunciato la disponibilità di Murena 3.2. È la nuova versione rilasciata per il sistema operativo totalmente privo di servizi Google e dedicato a smartphone, tablet e laptop. Basato sulle fondamenta di LineageOS (a sua volta una distribuzione Android), incarna alla perfezione la filosofia open source, favorendo l’accesso a una soluzione formata da app e servizi alternativi.

Murena 3.2, nuova versione per l’OS alternativo

Stando al comunicato, tra le novità introdotte rispetto alle release precedenti ci sono quelle riguardanti il supporto ai device e aggiornamenti per la sicurezza. Ad esempio, in Advanced Privacy si ricevono avvisi in tempo reale quando le applicazioni mettono a rischio leak i dati dell’utente. Ci sono poi cambiamenti per l’App Lounge e personalizzazioni mirate per Fairphone 6.

L’elenco degli dispositivi compatibili (sono oltre 250 in totale) è disponibile sul sito ufficiale del progetto: ci sono smartphone, tablet e laptop. Per il download e l’installazione è sufficiente selezionare il proprio modello e seguire le istruzioni riportate.

Gli smartphone proposti dalla e Fountation

Il sistema operativo (/e/OS) non è l’unico prodotto offerto dalla e Foundation. Sullo store dedicato sono in vendita telefoni per ogni budget, con la piattaforma caricata. Si parte dal modello più economico HIROH da soli 99 euro con kill switch per la disattivazione istantanea di microfono e fotocamere, per arrivare ai top di gamma come SHIFTphone 8 da 729 euro che aggiunge un design modulare per consentire di intervenire agevolmente al suo interno in caso di riparazioni e upgrade.

L’obiettivo principale della fondazione è quella di fare all’utente finale gli strumenti necessari per esercitare il pieno controllo sui dati personali. I tuoi dati sono i tuoi dati , questo lo slogan, una dichiarazione di intenti.

Nonostante la sua natura deGoogled, Murena è comunque compatibile con le applicazioni Android. Il sistema di ricerca è stato sostituito con un’alternativa realizzata internamente (Murena Find, basato su Qwant).