Musetti-Alcaraz, Internazionali di Roma 2025: orario e dove vederla in streaming

Ci siamo: la prima semifinale degli Internazionali di Roma 2025 sta per avere inizio. Oggi, venerdì 16 maggio, va in scena la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Un match che ha molto da dire e il cui esito non appare affatto scontato: il tennista carrarino è in un momento straordinario. Davanti però c’è uno dei giocatori più forti.

Musetti-Alcaraz agli Internazionali di Roma: tutte le info

Il percorso di Musetti a questi Internazionali di Roma è stato netto. Non ha lasciato nemmeno un set ai suoi avversari: Otto Virtanen, Nakashima, Medvedev e Zverev sono stati letteralmente spazzati via. Non è stato da meno Alcaraz, che però un set l’ha lasciato per strada, contro Khachanov, dove ha seriamente rischiato di andare al tie break nel terzo set.

I due si sfideranno per la quinta volta nella loro carriera. Alcaraz attualmente guida il bilancio con un decisivo 4-1. L’ultimo incontro tra i due è stato al Masters 1000 di Montecarlo, dove Musetti ha dovuto cedere in tre set, anche a causa di un problema fisico che lo ha limitato nel finale.

