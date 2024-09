Musica senza limiti con Apple Music: abbonati ora

Se sei un appassionato di musica non puoi resistere ad Apple Music, uno dei più ricchi cataloghi di musica in streaming disponibili sul mercato. Abbonati ora! Per te musica senza limiti e sempre senza pubblicità, disponibile in un’applicazione multi-device intuitiva e molto piacevole da utilizzare.

Inoltre, grazie a un sistema intelligente, questa soluzione capisce i tuoi gusti e ti propone suggerimenti personalizzati. Potrai quindi accedere a playlist e brani raccomandati in base alle tue preferenze musicali personali. Resterai a bocca aperta per la sua precisione e praticità.

Entra a far parte di coloro che possono accedere a un catalogo vastissimo di brani e contenuti musicali. All’appello ci sono oltre 100 milioni di brani, tantissime playlist curate e album di tutti i generi. Ascolta in anteprima le nuove uscite e crea le tue playlist personali da poter gestire in autonomia.

Apple Music: la soluzione perfetta per chi ama la musica

Se ami la musica e la ascolti tutti i giorni o quasi, allora Apple Music è la soluzione perfetta per te. Abbonati ora! Se hai uno o più dispositivi Apple la sua applicazione offre un’integrazione perfetta funzionando al massimo, per un’esperienza facile e fluida.

Inoltre, offre un audio di alta qualità con supporto alle tecnologie Audio Spaziale e Lossless. Lascia che la musica arrivi da tutte le direzioni per un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. Tutto questo senza pubblicità con riproduzione continua e senza interruzioni.

E se sei in aereo o in un posto senza connessione puoi anche ascoltare i tuoi brani preferiti grazie al download offline. Ma questo non è tutto. Infatti Apple Music Sing ti permette di seguire la tua canzone preferita con il testo riprodotto in tempo reale per cantarla mentre l’ascolti.

In aggiunta hai tantissime radio live, contenuti esclusivi, tra cui interviste e approfondimenti, e concerti live.