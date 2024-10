Musk ha copiato il design di alcuni prodotti Tesla da I, Robot?

Alex Proyas, il celebre regista australiano noto per il film di fantascienza “I, Robot” con Will Smith, ha puntato il dito contro Elon Musk, sostenendo che il magnate della tecnologia abbia copiato alcune delle idee di design futuristiche presenti nel suo film per i prodotti Tesla.

Il regista di “I, Robot” accusa Elon Musk di plagio, le somiglianze tra i prodotti Tesla e gli elementi del film

Durante il recente evento “We, Robot” organizzato da Tesla, l’azienda ha presentato diverse novità dall’aspetto futuristico, tra cui il furgone a guida autonoma Robovan per il trasporto dei passeggeri, il Robotaxi (soprannominato Cybercab) e i robot Optimus, che poi si sono rivelati un bluff (erano esseri umani sotto mentite spoglie). Proyas ha pubblicato sui social media alcune immagini affiancate dei prodotti Tesla e di alcuni elementi del suo film, evidenziando le apparenti somiglianze tra i due.

Una frecciatina a Musk e al suo team di progettazione

Nella didascalia del post su Instagram, Proyas ha ironicamente chiesto se qualcuno pensasse che avesse una causa legale contro Musk, lasciando intendere che non stia realmente valutando un’azione legale. Tuttavia, il regista non ha risparmiato una frecciatina al magnate di Tesla, affermando che il suo team di progettazione non sia molto talentuoso e abbia tratto ispirazione da numerosi film, tra cui “I, Robot“. Al contrario, Proyas ha sottolineato di aver lavorato con un team di progettazione di grande talento per il suo film.

Alcuni utenti online hanno fatto notare che lo stesso film di Proyas potrebbe aver attinto ispirazione da “Metropolis“, un classico del cinema di fantascienza del 1927. Inoltre, il titolo dell’evento Tesla sembra richiamare proprio il film “I, Robot”, suggerendo che entrambi abbiano in qualche modo preso spunto dal romanzo originale di Isaac Asimov.