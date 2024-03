Musk vuole abolire like e retweet su X, utenti infuriati

In un recente annuncio, Elon Musk, CEO di X, ha confermato l’intenzione di rimuovere il numero di like e retweet dal feed principale della piattaforma. La notizia è stata inizialmente diffusa da DogeDesigner, un grafico di Dogecoin, una criptovaluta a cui Musk è particolarmente affezionato.

Quando DogeDesigner ha condiviso il post che prevedeva la rimozione del contatore di like e il retweet dal feed principale, specificando che sarebbero rimasti visibili solo cliccando sul post, Elon Musk ha prontamente risposto: “Succederà, questo è certo“. Ha inoltre aggiunto che solo il numero di visualizzazioni sarà visualizzato nel News Feed al posto degli altri indicatori.

Le reazioni degli utenti all’annuncio

L’annuncio di Elon Musk ha scatenato una forte protesta da parte degli utenti di X. Molti hanno espresso il loro disaccordo. “Mi dispiace, ma questa è un’idea orribile“, “Stai distruggendo tutto ciò che piace alla gente qui“, “Leggi le risposte, a nessuno piace questa idea“, hanno risposto diverse persone. Al momento, Elon Musk non ha ancora risposto alle critiche furiose.

L’idea di rimuovere like e retweet ricorda la scelta di YouTube di eliminare il contatore dei dislike nel 2021 per contrastare le molestie online. In passato anche Instagram aveva provato a nascondere il numero di like, salvo poi fare dietrofront.

Del resto, questa non è la prima volta che Elon Musk apporta cambiamenti controversi su X. A settembre 2023, la piattaforma ha rimosso lo strumento per segnalare i tweet considerati fuorvianti, cospiratori o ingannevoli. Un mese dopo, sono stati eliminati anche i titoli dei link agli articoli di stampa, ma le critiche degli utenti hanno portato al ripristino di questa funzione essenziale.

L’incertezza sul futuro di X

Resta da vedere se la forte opposizione degli utenti spingerà Elon Musk a riconsiderare la sua decisione di rimuovere il contatore dei like e retweet dal feed principale. La comunità di X attende con ansia ulteriori sviluppi e chiarimenti riguardo a questo cambiamento discutibile nella piattaforma.