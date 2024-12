Mutuo Crédit Agricole Greenback, la soluzione che ti offre sempre nuovi vantaggi

Un mutuo è una grande opportunità, per molti l’unica possibilità per acquistare una prima casa. Allo stesso tempo è per molti una sorta di vincolo asfissiante che dura per tanti anni. La prospettiva cambia radicalmente con il Mutuo Greenback di Credit Agricole che prevede una serie di vantaggi variabili e flessibili a seconda delle diverse esigenze.

Tutte le opzioni vantaggiose del Mutuo Greenback

Solitamente le condizioni del mutuo una volta sottoscritte restano invariate, salvo richiedere la surroga dello stesso. Il Mutuo Greenback di Credit Agricole, invece, prevede una serie di soluzioni flessibili e vantaggiose anche durante la durata del finanziamento. Richiedendo il Mutuo Greenback, infatti, si ha accesso a diverse opzioni: Flexi, IniziaConCalma, SaltaRata, Sospendirata, Sospendiquota e Regolamutuo. Vediamole più nel dettaglio.

L’opzione Flexi consente di passare da tasso fisso a variabile (e viceversa) per quattro volte durante l’intera durata del mutuo, così da poter rispondere alle diverse esigenze in base alle proprie necessità e alle variazioni dei tassi di interesse. C’è poi la possibilità di pagare la prima rata del mutuo dopo un anno dal suo ottenimento (opzione IniziaConCalma) o di saltare il pagamento di una rata all’anno senza andare incontro a conseguenze e senza penali di alcun tipo (opzione SaltaRata).

Particolarmente utili sono poi le opzioni per sospendere il pagamento delle rate fino a un massimo di 12 mesi (Sospendirata), di bloccare la quota capitale fino a 24 mesi (Sospendiquota) e di variare la durata del mutuo fino a 5 anni (Regolamutuo). In questo modo tutta la durata del mutuo non è all’insegna della rigidità e se anche cambiano le condizioni, personali ed economiche, si ha sempre la possibilità di intervenire andando a ottimizzare le condizioni del finanziamento. Con la certezza di avere fin da subito tutta la liquidità di cui si ha bisogno.