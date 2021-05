Samsung e Lenovo non saranno a Barcellona per MWC21

Anche Samsung e Lenovo non saranno presenti a Barcellona tra i padiglioni del MWC21, in scena dal 28 giugno all’1 luglio. Il gruppo sudcoreano e quello cinese parteciperanno comunque all’evento, che da sempre li vede tra i principali protagonisti, ma esclusivamente con sessioni organizzate da remoto.

Samsung al MWC21, ma non a Barcellona

Non sono i primi forfait di lusso per la fiera: tra gli altri anche Google, Nokia, Ericsson e Sony. Le ragioni sono ben comprensibili, legate alle difficoltà che si presenterebbero portando in questo momento centinaia di collaboratori e partner in un unico luogo. È necessario tenere in considerazione anche le legittime preoccupazioni di chi ancora non si sentirebbe a proprio agio, nonostante le rassicurazioni fornite e le precauzioni prese. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita a un portavoce di GSMA, organizzatore dell’evento, affidata alle pagine del sito Engadget.

Di certo rispettiamo il fatto che la pianificazione durante la pandemia sia complicata. Samsung adatterà la propria presenza alla versione virtuale di MWC21, guardiamo avanti per incontrarli di persona nel 2022.

Lo stesso varrà per Lenovo. Nel febbraio 2020 il Mobile World Congress è stato il primo grande evento del mondo hi-tech cancellato in seguito all’esplosione della pandemia. Una decisione di certo non semplice da prendere, ma coraggiosa e rivelatasi poi lungimirante. L’edizione di quest’anno andrà in scena in una doppia forma, in presenza e virtuale.

Rimanendo in tema, il comitato organizzatore di IFA 2021 ha di recente ribadito la volontà di tornare alla formula “in presenza” della kermesse, fissando l’appuntamento dal 3 al 7 settembre nella capitale tedesca.